Netflix'ten flaş Türkiye hamlesi!

Türkiye'deki yatırımlarını hızlandıran Netflix, İstanbul'da ofis açacağını duyurdu.



AA'nın aktardığı haberde, Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 195 milyon üyesi bulunan Netflix, Türkiye'de ofis açma kararı aldı. Bu adım, Türkiye'de üretilen başarılı yapımların dünyaya daha güçlü bir şekilde taşınmasına aracı olacak.



Netflix'in Türkiye ekibine ev sahipliği yapması planlanan ofis, 2021 yılının ikinci yarısında kapılarını açacak ve yeni istihdam olanaklarını beraberinde getirecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:,



"Özellikle son on beş yılda büyük gelişim yaşayan sinema ve dizi sektörümüz, ekonomik büyüklüğünün yanı sıra tanıtım ve kültür diplomasisinin önemli araçlarından birisi haline gelmiştir.Bu anlamda Netflix gibi global bir şirketin ülkemizde ofis açma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye’de üretilen dizi ve filmlerin 190 ülkede izlenebilir olmasının sektörümüzü uluslararası alanda daha görünür kılacağını ve film turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünmekteyim."

Netflix'in Kurucusu ve eş CEO'su Reed Hastings, Türkiye'nin, zengin kültürü ve köklü hikaye anlatma geleneği ile kendileri için çok değerli bir ülke olduğunu belirterek, "Bu nedenle muhteşem bir şehir olan İstanbul'da ofis açacak olmak bizi gururlandırıyor. Türkiye'ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak. Türkiye'deki 3 milyonu aşkın üyemize ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş ise, Türkiye'nin etkileyici hikayelerini anlatma heyecanlarının, gelecek yatırımlar için kendilerine güç verdiğini bildirdi.



Diştaş, "Bu yolda, İstanbul ofisimizin açılacak olması ile birlikte, kreatif ekiplerimiz ve paydaşlarımızla olan yakın çalışmalarımızın daha da verimli bir şekilde süreceğine inanıyoruz. Ülkemizin özgün hikayelerini, 195 milyon Netflix üyesine sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.



TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLAR SÜRÜYOR



Açıklamada yer alan bilgiye göre, Netflix, bir süre önce dünyanın dört bir yanındaki üyelerinin Türkiye'de üretilen yapımlara daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan "Made in Turkey" içerik koleksiyonunu kullanıma sunmuştu.



Özel bir adres (netflix.com/MadeInTurkey) aracılığıyla dünyanın her noktasından erişilebilen bu koleksiyonda, Türkiye'de üretilen orijinal ve lisanslı yapımlar 30'un üzerinde farklı dildeki altyazı ve dublaj seçenekleriyle birlikte izlenebiliyor.



Netflix'in sunduğu orijinal ve lisanslı Türk yapımlarını en çok izleyen 20 ülke içerisinde alfabetik sırayla ABD, Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa, Hindistan, İspanya, İtalya, Kanada, Kolombiya, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan ve Şili gibi dünyanın pek çok farklı noktası yer alıyor.



Türkiye'deki yatırımlarını arttırmaya devam eden şirket, kısa süre önce Türkiye'de 10 yeni orijinal yapıma imza atacağını da duyurmuştu.