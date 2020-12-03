USD (Alış - Satış) : 7,81 - 7,82 EURO (Alış - Satış) : 9,41 - 9,43

Kurz kendini aştı! Koronavirüs vakalarını Türkiye'den bildi

Yaşına başına bakmadan Türkiye'ye karşı hadsiz çıkışlarda bulunan Avusturya'nın "Çömez Başbakanı" Sebastian Kurz, ülkesindeki koronavirüs vakalarının artmasının sebebi olarak Türkiye'yi işarat etti.

Dünya / 03 Aralık 2020 Perşembe 09:42
Kurz kendini aştı! Koronavirüs vakalarını Türkiye'den bildi

Avusturya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında önlemlerini sıklaştırdı.

Başbakan Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, korona ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara yönelik yeni düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sebastian Kurz, basın kürsüsünde yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının Avusturya'da yaz aylarında düşük olduğunu, şu an ise son derece arttığını belirterek, bunun suçunu gurbetçilere attı.

Kurz açıklamasında 'Kısıtlamalardan sonra yaz aylarında çok çok düşük rakamlarımız vardı ve tatilcilerin dönmesi üzerine özellikle kendi memleketinde yazı geçiren insanlar yüzünden enfeksiyonları ülkemize aldık.' ifadelerini kullandı.

Avusturya, dünyada en fazla Türk'ün yaşadığı ülkeler arasında ilk 10'da yer alıyor.

Avusturya'da yaşayan diğer milletler arasında da Almanlar ve Polonyalılar ile birlikte Türkler en kalabalık etnik grup.

Avusturya nüfusu 2020 yılı itibari ile 9 milyonun üzerine çıkmış durumda. Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşların sayısı ise 180 bin dolayında bulunuyor ve bu sayı her yıl artmaya devam ediyor.

Avusturya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı