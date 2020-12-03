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İnstagram ve Facebook'tan koronavirüs aşısı kararı!

Amerika merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, koronavirüs aşılarıyla ilgili yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları silecek.

Güncel / 03 Aralık 2020 Perşembe 22:13
İnstagram ve Facebook'tan koronavirüs aşısı kararı!

Şirketten yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram sosyal paylaşım sitelerinde halk sağlığı uzmanları tarafından çürütülmüş iddiaları içeren paylaşımlara yer verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Kovid-19 aşılarının içeriğinde bulunmayan, mikroçipler taşıdığı gibi yanlış iddiaları ve nüfusun belli bir kesiminin aşının güvenliğini test etmek için rızası olmadan kullanıldığı şeklindeki doğru olmadığını bildiğimiz komplo teorilerini kaldıracağız.” ifadesi kullanıldı.

Facebook’un ABD’de Kovid-19 salgının başladığı mart ayından ekime kadar geçen süre içinde salgın hakkında yanlış bilgi içeren 12 milyon civarında paylaşımı kaldırdığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Kovid-19 hakkındaki yanlış bilgilendirmeleri çürüten yazıların da teşvik edildiği kaydedildi.

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