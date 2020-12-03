Görüntüler tepki çekmişti! Ceza yağdı!

Türkoğlu ilçesinde bağ evinde toplanan bir grup, müzik sistemi kurup sanatçı eşliğinde eğlenmeye başladı.



Pes dedirten görüntüler! Bağ evindeki eğlence tepki çekti



Gruptakilerden bazıları, bu anları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Kayıtları inceleyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal edildiğini belirleyen Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu eğlenceye katılanların kimliklerini tespit etti.



Jandarma, bağ evinde bulunan 14 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten 44 bin lira ceza kesti.