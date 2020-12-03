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BirGün kararı hazmedemedi

Din Subaylığı birimi, TSK bünyesinde yeniden kadro açılmasıyla aktif hale geliyor. BirGün isimli CHP yandaşı ise, söz konusu kararı hazmedemedi.

Güncel / 03 Aralık 2020 Perşembe 13:23
BirGün kararı hazmedemedi

Dünyanın önde gelen ordularında askerlerin manevi gücünü tesis eden Din İşleri Subaylığı biriminin bir dönem “alay müftüleri” ve “tabur imamları” adıyla Türkiye'de de yürürlükteydi, ancak darbeci zihniyet tarafından 1967'de kaldırılmıştı.

Israrlı yayınlarının ardından Din İşleri Subaylığı birimi yeniden aktif hale getiriliyor.

Hazmedemediler

Haberi okuyucularına duyuran BirGün gazetesi ise bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi. Gazete haberi okuyucularına 'Gericiler istedi, oldu: TSK'de ‘Din Subaylığı' geri dönüyor!' şeklinde servis etti.

 BirGün'ün haberine şunlar yazıldı:

“60 yıl sonra ‘Din Subaylığı' müjdesi” başlığı kullanılan haberde, “Ecdadın şanlı zaferlerinin kilidi olan ve Mehmetçiğin milli ve manevi değerlerini en üst seviyeye çıkaran Din Subaylığı birimine personel alımı için başvurular 10 Aralık'a kadar sürecek” ifadeleri kullanıldı.


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