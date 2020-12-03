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Başkan Erdoğan'dan kritik temas!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı

Güncel / 03 Aralık 2020 Perşembe 20:40
Başkan Erdoğan'dan kritik temas!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

FAHRİZADE SUİKASTI

Başkan Erdoğan, görüşmede, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı menfur suikast sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, kardeş İran halkına ve merhumun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

"KARANLIK ÇEVRELERİN ÜMİTLERİ BİR KEZ DAHA BOŞA ÇIKARILACAK"

Suikastın zamanlamasına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını; ancak bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen karanlık çevrelerin ümitlerinin bir kez daha boşa çıkarılacağına inandığını dile getirdi.


KARABAĞ ZAFERİ

Başkan Erdoğan, Dağlık Karabağ ihtilafında artık yeni bir döneme girildiğini belirterek, bu dönemde de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine gölge düşürebilecek her türlü eylemden hassasiyetle kaçınılmasının fevkalade önemli olduğunu; kalıcı barış ve istikrarın tesisinin yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil tüm bölge ülkelerinin yararına olacağını ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan

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