Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Dağlık Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan'a gidiyor. Başkan Erdoğan, 10 Aralık'ta Azerbaycan'da olacak, mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek.



Başkan Erdoğan'ın ziyareti 2 günlük olarak planlandı. Görüşmede Karabağ'daki ateşkes sonrası son durum değerlendirilecek. Atılması gereken adımlar konuşulacak.



Erdoğan ile Aliyev'in yanı sıra iki ülke heyetlerinin de masaya oturması bekleniyor. Aliyev ve Erdoğan, Azerbaycan'da birlikte bir basın toplantısı da düzenleyecek.



Ziyaret, Karabağ zaferinin ardından ilk kez gerçekleşmiş olacak. Bu da görüşmelerin önemini ayrıca artırıyor.