USD (Alış - Satış) : 7,41 - 7,42 EURO (Alış - Satış) : 9,07 - 9,09

Kılıçdaroğlu devleti tehdit etmeye kalktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararına destek verdi. Türkiye'yi tehdit eden Kılıçdaroğlu, "Tıpış tıpış uygulayacaklar başka seçenekleri yok" dedi.

Güncel / 29 Aralık 2020 Salı 23:10
Kılıçdaroğlu devleti tehdit etmeye kalktı!

Bugün televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı ayakta tutan ve halka cesaretle açıklanamayan HDP ile ittifakı yine dolambaçlı yollarla dağılmasını önlemeye çalıştı. Terör örgütü PKK'nın açık destekçisi ve Diyarbakır'daki 40 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selahattin Demirtaş'a destek veren açıklamalarda bulundu.

DEVLETE KÜSTAH SÖZLER: TIPIŞ TIPIŞ UYGULAYACAKLAR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararına uymaması sebebiyle Türkiye'yi tehdit eden Kılıçdaroğlu, "Hem devlet olarak uluslararası sözleşmenin altına imza atacaksınız sonra dönüp 'AİHM kararını uygulamam" diyeceksiniz. Bunun faturası Türkiye'nin önüne gelir. Ama ben söyleyeyim. Tıpış tıpış uygulayacaklar başka seçenekleri yok" dedi.

CHP'DEN MİLLET İTTİFAKI'NI AYAKTA TUTAN DEMİRTAŞ'A ZİYARET!

Öte yandan CHP heyeti, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun CHP'li üyeleri Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinde görüştü. Hakverdi ve Kılıç, yaptıkları açıklamada, Demirtaş'ın, cezaevi koşullarına, tutukluluğuna ve yargılama sürecine dair görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Selahattin DemirtaşMilletvekiliKemal Kılıçdaroğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement