Kılıçdaroğlu devleti tehdit etmeye kalktı!

Bugün televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı ayakta tutan ve halka cesaretle açıklanamayan HDP ile ittifakı yine dolambaçlı yollarla dağılmasını önlemeye çalıştı. Terör örgütü PKK'nın açık destekçisi ve Diyarbakır'daki 40 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selahattin Demirtaş'a destek veren açıklamalarda bulundu.



DEVLETE KÜSTAH SÖZLER: TIPIŞ TIPIŞ UYGULAYACAKLAR



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararına uymaması sebebiyle Türkiye'yi tehdit eden Kılıçdaroğlu, "Hem devlet olarak uluslararası sözleşmenin altına imza atacaksınız sonra dönüp 'AİHM kararını uygulamam" diyeceksiniz. Bunun faturası Türkiye'nin önüne gelir. Ama ben söyleyeyim. Tıpış tıpış uygulayacaklar başka seçenekleri yok" dedi.



CHP'DEN MİLLET İTTİFAKI'NI AYAKTA TUTAN DEMİRTAŞ'A ZİYARET!



Öte yandan CHP heyeti, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun CHP'li üyeleri Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinde görüştü. Hakverdi ve Kılıç, yaptıkları açıklamada, Demirtaş'ın, cezaevi koşullarına, tutukluluğuna ve yargılama sürecine dair görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.