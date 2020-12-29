İstanbul'da kan donduran cinayet! Sevgilisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döküp yaktı

Maltepe'de ikamet eden öğretim görevlisi Aylin Sözer eski sevgilisi tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldı. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı.



Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi. Dehşet apartmanında kalanların binadan çıkarken yaşadıkları panik kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.



İki gün boyunca kadını evinde alıkoyduğu öğrenilen ve gözaltına alınan şüpheli Kemal D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilecek. Şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



YÜREK BURKAN DETAY!



Bir üniversitede görevli olan Sözer'in ölümünün ardından üzücü bir detay ortaya çıktı. Akademisyen kadının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam 20.00'de 'Çocuk Resimlerinin Analizi' konulu bir eğitimin duyurusu yer aldı.