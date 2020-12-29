Emine Erdoğan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan, yüzleri gülümseten bir paylaşım geldi.



Evlerinin önünden bir kareyi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınlayan Erdoğan, binlerce beğeni aldı.







“LEBLEBİ İLE BİRLİKTE UĞURLADIK”



Hayvan barınağından sahiplendiği engelli köpeği Leblebi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yolcu eden Emine Erdoğan, “Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık” notunu yazdı.









Leblebi'nin keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.



Emine Erdoğan'ın paylaşımı yüzlerce yorum alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kareleri Twitter adresinden beğeniye sundu.





