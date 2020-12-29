USD (Alış - Satış) : 7,47 - 7,49 EURO (Alış - Satış) : 9,14 - 9,15

Corona virüsü aşısı Çin'den Türkiye'ye ne zaman gelecek? Tarih resmen belli oldu!

Çin'den alınan corona virüsü aşısının Türkiye'ye ulaşacağı tarih belli oldu. Aşıları taşıyan uçak yarın İstanbul'da olacak, bir gün sonra ise Ankara'ya gidecek. İlk uçakta 3 milyon doz aşı gelmesi beklenirken, toplamda 50 milyon doz aşı teslim edilecek.

Güncel / 29 Aralık 2020 Salı 10:47
Corona virüsü aşısı Çin'den Türkiye'ye ne zaman gelecek? Tarih resmen belli oldu!

Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği Çin aşısı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Aşıların ilk partisini taşıyan uçak yarın Türkiye'de olacak.

3 MİLYON DOZ AŞI YARIN İSTANBUL, PERŞEMBE ANKARA'DA

Uçağın rotası ilk olarak İstanbul olurken, aşılar perşembe günü Ankara'ya teslim edilecek. Uçakta 3 milyon doz aşı olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada 17 konteynerde bulunan 3 milyon doz aşı Boeing 777 tipi TK-6175 sefer sayılı kargo uçağıyla saat 06.10'da Pekin'den İstanbul Havalimanı'na geleceği, aşıların bir sonraki gün Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

ÇİN'DE COVİD-19 ÇIKINCA ERTELENMİŞTİ

Daha önce gelmesi beklenen aşılar, Çin Gümrüğü'nde koronavirüs çıkması sonrası birkaç gün ertelenmişti. Bakan Koca, ertelemeyi Twitter'dan, 'Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.' sözleri ile duyurmuştu.

AŞILAMA 2021 YILININ İLK AYINDA

Başkan Erdoğan ise Kabine Toplantısı sonrası 2020 bitmeden aşıların Türkiye'ye ulaşacağını ifade etmişti. Türkiye, Alman aşısı olarak bilinen BionTech ve Pfizer marka aşıdan da sipariş etmişti. Aşılama, kontrollerin ardından 2021'in ilk ayında başlayacak.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement