Corona virüsü aşısı Çin'den Türkiye'ye ne zaman gelecek? Tarih resmen belli oldu!

Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği Çin aşısı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Aşıların ilk partisini taşıyan uçak yarın Türkiye'de olacak.



3 MİLYON DOZ AŞI YARIN İSTANBUL, PERŞEMBE ANKARA'DA



Uçağın rotası ilk olarak İstanbul olurken, aşılar perşembe günü Ankara'ya teslim edilecek. Uçakta 3 milyon doz aşı olduğu belirtildi.



Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada 17 konteynerde bulunan 3 milyon doz aşı Boeing 777 tipi TK-6175 sefer sayılı kargo uçağıyla saat 06.10'da Pekin'den İstanbul Havalimanı'na geleceği, aşıların bir sonraki gün Ankara'ya gönderileceği belirtildi.



ÇİN'DE COVİD-19 ÇIKINCA ERTELENMİŞTİ



Daha önce gelmesi beklenen aşılar, Çin Gümrüğü'nde koronavirüs çıkması sonrası birkaç gün ertelenmişti. Bakan Koca, ertelemeyi Twitter'dan, 'Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.' sözleri ile duyurmuştu.



AŞILAMA 2021 YILININ İLK AYINDA



Başkan Erdoğan ise Kabine Toplantısı sonrası 2020 bitmeden aşıların Türkiye'ye ulaşacağını ifade etmişti. Türkiye, Alman aşısı olarak bilinen BionTech ve Pfizer marka aşıdan da sipariş etmişti. Aşılama, kontrollerin ardından 2021'in ilk ayında başlayacak.