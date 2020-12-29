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Bakandan Aylin Hoca açıklaması!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı" diyerek akademisyen Aylin Sözer'in katilinin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

Güncel / 29 Aralık 2020 Salı 19:40
Bakandan Aylin Hoca açıklaması!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Selçuk, "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI: EN HAFİF TABİRİYLE BİR CANİNİN KURBANI OLMASI ÇOK ACI

Bakan Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP DA TEPKİ GÖSTERDİ

Sözer'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından öldürülmesiyle ilgili, "Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir" dedi. Şentop, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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