USD (Alış - Satış) : 7,41 - 7,42 EURO (Alış - Satış) : 9,07 - 9,09

Bakan Soylu'dan son dakika açıklamaları: FETÖ'nün hedefi omurgamızdı ama kıramadılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Emniyet Genel Müdürlüğü Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısında kritik açıklamalarda bulunuyor. FETÖ ihanetine değinen Soylu burada hitap ettiği sırada "Omurgamızı kırmak için vurdular ama milletimizin omurgası sağlam, devletimizin omurgası sağlam. Sizler de bu birikimle geleceğe bakın" dedi.

Güncel / 29 Aralık 2020 Salı 15:21
Bakan Soylu'dan son dakika açıklamaları: FETÖ'nün hedefi omurgamızdı ama kıramadılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Emniyet Genel Müdürlüğü Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısında Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele kapsamında PKK ve FETÖ ile mücadeledeye değinen Soylu terör suçu tanıkları ve tanık koruma programlarına ilişkin de bilgilendirme yaptı.

İşte Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

'FETÖ OMURGAMIZI HEDEF ALDI'

'Devlete sızmaya çalıştılar, yargıya, emniyete sızdılar. Bir nedenleri vardı. Devletin omurgasını kırmak için. Kafamıza vurdular kendilerince. Ama yıkamadılar. Neden çünkü omurgamız sağlam. Milletimizin, devletimizin omurgası sağlam. En müstesna kurumlarının içine sızdılar, bununla görevlendirildiler ama başamadılar. Sizler de gayret gösterin. Biz de size yardımcı olalım. Ne olursunuz siz de istifade ederek bu tecrübelerden geleceğe yürüyün.

'TANIK KORUMA PROGRAMI ÖNEMLİ'

Burada en önemli faaliyetlerden biri tanık koruma programı. Gerek Adalet gerek İçişleri olmak üzere aksaklıklar üzerinde sürekli iletişim halinde sorunları çözmeye devam ediyoruz. Bunların yapılanmalarını engellemek, deşifre etmek için bu program çok önemli.

TERÖRİST SAYISI

Diğer yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki PKK'lı terörist sayısının 320'nin altında olduğunu söyledi. Bu son 30 yılın rekoru anlamına geliyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement