2021 MTV ücretleri ve emlak vergisi oranları belli oldu!

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber geldi. 2021 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları belli oldu. Açıklanan rakamlara göre 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.



2021 EMLAK VERGİSİ ORANLARI



Öte yandan 2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak.





2021 Yılı motorlu taşılar vergisi (MTV) fiyatları





YILDA İKİ KEZ ÖDENİYOR



Emlak vergisi ödemeleri her yıl iki taksitle ödeniyor. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılırken, ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonunda gerçekleştiriliyor.



Eğer alıcı evi 2020 yılında aldıysa 2021 yılında vergi ödemek zorunda, 2021'de satışı gerçekleştirilen konutlar için ise bu durum satıcıya ait.



KİMLER MUAF?



Emlak vergisinden muafiyet de söz konusu. İşte emlak vergisinden muaf olanlar;



Geliri olmadığını beyan eden kişiler,



Sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar,



Gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimler brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için emlak vergisi ödemeden muaf oluyor.



MTV NE ZAMAN , NASIL ÖDENİR?



MTV ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk taksit Ocak ayında ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. MTV ödemeleri www.gib.gov.tr aracılığıya yapılır.



MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.



