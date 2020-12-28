USD (Alış - Satış) : 7,55 - 7,57 EURO (Alış - Satış) : 9,20 - 9,22

Terör örgütü DHKP-C’nin kirli planını yürüten 'muslukçular' deşifre oldu

DHKP-C’nin örgüt evlerinin altından tüneller kazmak istediği ortaya çıktı. 10 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, şüphelilerin “4 mahallede tünellerimiz mutlaka olmalı” ifadeleri dikkat çekti.

Güncel / 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:47
Terör örgütü DHKP-C’nin kirli planını yürüten 'muslukçular' deşifre oldu

Terör örgütü DHKP-C', 2015-2016'da Güneydoğu Anadolu'da evlerin altına tüneller kazan PKK'nın taktiğini hayata geçirmeye kalkıştı. Tıpkı PKK terör örgütü gibi DHKP-C de benzer tünelleri İstanbul'da gerçekleştirmeye çalıştı. DHKP-C'nin 'MUSLUKÇULAR' diye tabir ettiği mimar ve mühendis yapılanmasının özellikle Sarıyer Armutlu'da yer alan örgüt evlerinin altından tüneller kazmak için faaliyet yürüttüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında Ataşehir Kent Konseyi Başkanı Turan Dolu'nun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Örgüt üyeleri yazışmalarda 'MOBESE'siz girişleri olan mahalleleri bulacağız, tünellerimiz olmalı, özellikle belirtmiş olduğumuz 4 mahallede tünellerimiz mutlaka olmalı' diyor. İşte detaylar:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP-C'nin merkez üslerinden birisi sayılan İdil Kültür Merkezi'ne 14 Ekim'de yaptığı operasyonda bir oda içerisinde çelik levha ile güçlendirilmiş gizli bir bölme keşfetmişti. Operasyon yapan İstanbul Polisi gizli bölmede parçalanmış telefon ve 32 GB'lık bir hafıza kartı ele geçirdi. Dijital inceleme tamamlandı.

DHKPC'ye üye olmak suçundan tutuklanan Kenan Emre Üstündağ ve Barış Gürses'in örgütün yurt dışı komitesiyle yapmış oldukları yazışmalar tespit edildi. Kod adı 'Kar Fırtınası' olan programa rastlandı. Programın şifresini kıran polis, örgüt üyelerinin isimlerinin deşifre olmaması için kodlandığını belirledi.

Strateji planları bulundu. Planlarda hedef haline getirilen kişiler sıralandı. Örgütün mimar ve mühendis yapılanmasının olası operasyonlara yönelik Armutlu bölgesinde risk altında olmayan evlerde tüneller kazmak için çalışma başlattığı belirlendi. Örgütün mimar ve mühendis oluşumunun 'MUSLUKÇULAR' olarak kodlandığı ve tünellerin yapımında faaliyet yürüttüğü belirlendi. Dolu'nun da örgütle bağlantılı olduğuna yönelik yazışmalar belirlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'un göbeğinde yapılanmaya çalışıp bir de tünel kazan DHKP-C'li teröristler hakkında yürütülen operasyon kapsamında14 şüpheli yakalandı. 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma sürüyor.

Sarıyer

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement