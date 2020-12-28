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Fahrettin Altun'dan HDP'ye jet yanıt!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, kendisi için soru önergesi veren HDP'ye jet yanıt geldi.

Güncel / 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:41
Fahrettin Altun'dan HDP'ye jet yanıt!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda HDP'li bir kişinin, kendisi hakkındaki soru önergesine sert tepki gösterdi.

Altun mesajında şunları ifade etti:

"Bir HDP'li şahıs beni suçlayan bir "soru önergesi" vermiş. PKK'dan emir uygulamasının ağzını açamayanlar ifade özgürlüğünden bahsediyorlar! HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir. Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda canımız feda"

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