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Borsadan bir rekor daha!

Borsa İstanbul'dan bir rekor daha geldi. BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 artışla 28 Aralık'ı 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.442,79 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Ekonomi / 28 Aralık 2020 Pazartesi 19:35
Borsadan bir rekor daha!

Yatırımcısına kazandıran Borsa İstanbul'dan bir rekor daha geldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 artışla 28 Aralık'ı 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.442,79 puanla da rekor seviyeyi gördü.

İŞLEM HACMİ 25,2 MİLYAR LİRA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,15 ile spor oldu. Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.442,79 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BREXİT SONRASI TİCARET İLİŞKİLERİ

Analistler, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve AB ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından gündemin hafiflediğini belirtti. Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.455 seviyesinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İngiltere

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