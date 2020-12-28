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Asgari ücret belli oldu

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı ile ilgili önemli gün geldi, çattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek için bugün 10.30'da toplandı. Asgari ücret 2021 zammı 7 milyon kişiye direkt, diğer tüm kesimlerin maaşına ise dolaylı olarak etki edecek. TÜİK, geçtiğimiz haftaki üçüncü toplantıda ağır-orta ve hafif statüde çalışan bir işçinin asgari geçim tutarını komisyonla paylaşmıştı. Bugünkü toplantı ile birlikte milyonlarca çalışanın merak ettiği 2021 asgari ücret zammı ne kadar oldu sorusu yanıt bulacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuyor...

Ekonomi / 28 Aralık 2020 Pazartesi 11:29
Asgari ücret belli oldu

Bakan Selçuk asgari ücret zammı ile ilgili, 'Öneriler kapsamlı bir şekilde ele alındı' ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 'Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek olsun. Bu destekler direkt çalışanlarımıza aktarılan kaynaklardır.' dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

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