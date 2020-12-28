Asgari ücret belli oldu

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı ile ilgili önemli gün geldi, çattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek için bugün 10.30'da toplandı. Asgari ücret 2021 zammı 7 milyon kişiye direkt, diğer tüm kesimlerin maaşına ise dolaylı olarak etki edecek. TÜİK, geçtiğimiz haftaki üçüncü toplantıda ağır-orta ve hafif statüde çalışan bir işçinin asgari geçim tutarını komisyonla paylaşmıştı. Bugünkü toplantı ile birlikte milyonlarca çalışanın merak ettiği 2021 asgari ücret zammı ne kadar oldu sorusu yanıt bulacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuyor...