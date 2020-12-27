USD (Alış - Satış) : 7,55 - 7,57 EURO (Alış - Satış) : 9,20 - 9,22

TBMM’de kabul edildi!

Çek borcu olanları ilgilendiren karar Meclis’ten geçti. Söz konusu kararla birlikte çek kanununa ilişkin bir madde eklenerek 31/12/2020 tarihinde sona erecek olan üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmemesi için bankaya ibrazının geçersiz olduğunu düzenleyen hüküm bir yıl daha uzatıldı.

Ekonomi / 27 Aralık 2020 Pazar 09:23
TBMM’de kabul edildi!

Genel Kurul'da, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi üzerinde son dakika değişiklikleri yapıldı.

Teklifi çek kanununa ilişkin bir madde eklenerek 31/12/2020 tarihinde sona erecek olan üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmemesi için bankaya ibrazının geçersiz olduğunu düzenleyen hüküm bir yıl daha uzatıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Böylece milyonlarca vatandaşı pandemi döneminde sıkıntıya sokan çekler, zamanından önce bankaya ibraz edilerek bozdurulmasının önüne geçilmeye devam edilecek.

FİNANSAL SINIRLAMA

Bir başka önerge ile de Barolar Birliği başta olmak üzere meslek örgütleri ve kamuoyunda oluşan tepki üzerine avukatların müvekkillerinin bilgilerini vermesine ilişkin düzenlemeye 'finansal işlemler' başta olmak üzere kapsam daraltıldı.

Buna göre düzenleme, 'Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul, kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar' şeklinde değiştirildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement