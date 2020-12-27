Tarih verildi! Koronavirüs ilacı geliyor! Anında bağışılık...

Aşı için geç kalınmış olan hastalara uygulanacak antikor tedavisi anında etki gösteriyor ve 6-12 ay arasında koruma sağlıyor. Etkili ilacın mart ayında piyasaya çıkması planlanıyor.



Antikor tedavisinin, öncelikli olarak hastanelerdeki acil hastalara, bakımevi sakinlerine ve üniversite öğrencilerine uygulanması, böylece virüsün yayılmasının önüne geçilmesi düşünülüyor. University College London Hastanesi'nde 10 kişi üzerinde deneme yapılırken, 'AZD7442' adı verilen antikorun faz 3 denemelerine 2 Aralık'ta başlandığı bildirildi.



Söz konusu tedavinin, koronavirüsle mücadelede aşıya ek olarak yeni bir silah olacağı belirtiliyor. COVID-19'un daha bulaşıcı yeni bir türünün keşfedildiği İngiltere'de yoğun kısıtlama tedbirleri uygulanıyor. Ülkede Noel günü koronaya bağlı 570 ölümün daha kaydedilmesiyle, toplam ölü sayısı 70 bini geçti.



22 MİLYONU AŞTI



Covid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 22 milyon 803'e ulaştı.



Tedavi görenlerin 21 milyon 895 bin 39'unda hastalık belirtileri hafif seyrederken, 105 bin 764 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.



Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.



ABD, tedavi altındaki 7 milyon 628 bin 342 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu.



Tedavisi süren vaka sayısına göre ABD'yi 2 milyon 295 bin 899 ile Fransa, 798 bin 710 ile Brezilya, 580 bin 941 ile İtalya, 574 bin 408 ile Belçika, 541 bin 299 ile Rusya, 386 bin 19 ile Almanya ve 350 bin 257 ile Ukrayna izledi.



Türkiye'de 119 bin 715 aktif Covid-19 vakası bulunuyor, bunlardan 4 bin 501'ini ağır hastalar oluşturuyor.



Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 80 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 761 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



