ROKETSAN’dan flaş hamle! Mavi Vatan için yerli ve milli hafif torpido ORKA!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, ROKETSAN'ın ana yükleniciliğinde geliştirilecek 'ORKA' ile bu alandaki dışa bağımlılık sona erecek.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için başlatılan projenin imza töreni, SSB'de gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı, SSB, ROKETSAN ve ASELSAN'dan temsilciler katıldı.







Projeyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan ve envanterine alınabilecek su üstü platformlar ile deniz hava araçlarından denizaltılara karşı kullanılacak ORKA torpido silah sistemi, yerli ve milli olarak geliştirilecek.



Hassas güdüm, navigasyon, gelişmiş arama ve hücum kabiliyetlerine sahip olacak ORKA, aldatma ve karıştırmaya karşı direnciyle hedef üstünde yüksek etkinlik sağlayacak.



ROKETSAN'ın gelecek yıl teslim edilmesi hedeflenen AKYA Ağır Sınıf Torpido Projesi'nde edindiği tecrübe de ORKA Projesi'ne aktarılacak.







ORKA Projesi'nde, ana yüklenici ROKETSAN'ın yanı sıra ASELSAN da ana alt yüklenici olarak yer alacak. ORKA, Mavi Vatan'ın korunmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne milli bir unsur olarak güç katacak.



'ORKA, BİZİ BU ALANDA DIŞARI BAĞIMLI OLMAKTAN KURTARACAK'



Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'savunma sanayisinde iki misli daha hızlı çalışacağız' sözünü esas alarak çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.







Artık durma zamanı değil, geçen her gün değerli. Güvenlik güçlerimizin bir ihtiyacı olduğunda onu dışarıdan almak yerine, kendimizin temin etmesi gerekiyor. Onun için her projede olduğu gibi bunda da projeyi yürütecek firmalarımız süreyi hızlandıracaklardır. ORKA, bizi bu alanda dışarı bağımlı olmaktan da kurtaracaktır.' ifadelerini kullandı.



Demir, projede çalışacak bütün ekibe başarılar diledi ve gayretlerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.