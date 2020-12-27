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Ordu'da korkutan yangın

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın için bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede aralıklarla etkili olan rüzgarın da etkisiyle yangın alana yayılırken, yakın mahalledeki vatandaşlar ise tedirgin olduklarını belirtti.

Güncel / 27 Aralık 2020 Pazar 20:27
Ordu'da korkutan yangın

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye giden ekiplerin söndürme çalışmalarına mahalle halkı da destek veriyor. Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle yangına güçlükle müdahale ediliyor. Yaklaşık üç saatten bu yana süren yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

EKİPLER YOL ARIYOR

Kayatepe Mahallesi sakinlerinden Fatih Sakal, ekiplerin yangına müdahale etmeye çalıştıklarını ancak ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını ifade ederek, "Ekipler yol arayışındalar. Arazi şartları zor olduğundan söndürme durumu zor ve yangına müdahale etmeye çalışıyorlar. Şu anda yangın ilerlemekte, önünü almaya çalışıyorlar. Yaklaşık 150-200 metre yakınlarında da evler var, şuan tehlike arz etmiyor ancak ilerleyen saatlerde tehlike oluşturabilir" dedi.

"MÜDAHALE ETME ŞANSIMIZ YOK, GİDEREK BÜYÜYOR"

Mahalle sakinlerinden Sadullah Gündüz de akşam saatlerinde başlayan yangına müdahale etmenin zor olduğunu aktararak, "Sürekli yandığı için müdahale edilemiyor. Bir kere daha yangın çıkmıştı. Müdahale etme şansımız yok, giderek büyüyor. İlerlerse evlere de gelebilir" diye konuştu.

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