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Acılı anne 'Demirtaş serbest bırakılmalı' diyenlere sordu: Kızımın hakkını kim ödeyecek?

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Binası önünde evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için eylemlerine devam eden acılı aileler, AİHM'in skandal kararından cesaret alarak Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyenlere tepki gösterdi.

Güncel / 27 Aralık 2020 Pazar 23:38
Acılı anne 'Demirtaş serbest bırakılmalı' diyenlere sordu: Kızımın hakkını kim ödeyecek?

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini bu süre zarfında kaldıkları otelde sürdürüyor. Kısıtlamanın 2'nci gününde de çadıra gidemeyen aileler, HDP'li vekillerin Selahattin Demirtaş çıkışına sert tepki gösterdi.

'Kızımın yüzünü unuttum'
Van'dan Diyarbakır'a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, 1,5 yıldır burada olduklarını, kızının 13 yaşında elinin kolunun bağlanarak götürüldüğünü söyledi. 8 yıldır kızına hasret olduğunu belirten anne Sancar, 'Kızımın kokusunu özledim, artık kızımın yüzünü unutmuşum. Şeyma kızım, eğer sen beni görüyorsan, duyuyorsan, artık yeter kızım. Dayanacak gücüm kalmadı. Gel kızım, gel devlet güçlerimize teslim ol.' dedi.

'Benim kızımın özgürlüğü nerede?'
7 yıl önce 17 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan için oturma eylemini sürdürün Türkan Mutlu da çocuklarını istediklerini söyledi. HDP'lilerin Selahattin Demirtaş'ın bırakılması yönündeki ifadelerine tepki gösteren anne Mutlu, 'Diyorlar ki Selahattin Demirtaş'ın 4 sene özgürlüğü elinden alındı, milletvekilliği elinden alındı. Peki, benim kızımın özgürlüğü nerede? Benim kızımın hakkı nerede? Benim kızımın elinden kalem alındı, silah verildi. Kızım üniversite öğrencisiydi, kızım öğretmen olacaktı. Kızımın haberi, ölüm haberine dilim varmıyor. Ben kızımdan bir haber almayana kadar o kapıda çıkmayacağım. İki ay oldu, benim kardeşim asker. Şeyma, kurban olayım sana. Sen o silahı aldığın zaman kendi dayın gibi askerlere o silahı çektiriyorsun. Sen o silahı aldığın zaman senin o parmağın o silahta tutukluluk yapsın. Allah, o silahı sana kullandırmasın.' diye konuştu.

Selahattin Demirtaş

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