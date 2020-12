Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi törenle açıldı! Başkan Erdoğan'dan son dakika

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Eskişehir'deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri'nin açılış töreninde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Türkiye olarak bir taraftan koronavirüsle mücadele ederken, yatırım ve üretimi ihmal etmiyoruz. Salgının ülkemizi esir almasına izin vermeyeceğiz.



Ekranları başında bizi izleyen milletim için bu tesislerin ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Biz her gün yeni bir tesisi yeni bir eseri ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz.



Kuşkusuz zor günler. Aynı zamanda eleme, elenme ve ayrışma günleridir. Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin tefrik edildiği zamanlardır. Bu süreçte herkes kimin ne olduğunu kime hizmet ettiğini tartma fırsatı buluyor. Büyük ve güçlü Türkiye davamızla aramıza hiç kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Aziz milletimizin desteği ve duasıyla 18 yıldır sürdürdüğümüz mücadelemizi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz.



Enerji alanında müjdelerle dolu bir yıl yaşadık. Hep söylediğimiz gibi bu tür işlerde 'Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır'.



Hamdolsun ilk neticeye ulaştık. Karadeniz'deki Tuna 1 Kuyusu'nda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük keşif gerçek potansiyeli ortaya koymuştur. İnşallah bu keşiflerle ülkemizin dışa bağlılığını azaltmayı hedefliyoruz. Daha uygun fiyatlarla doğal gaz sunmanın yanında cari açıkta da önemli avantaj elde edeceğiz.



Bizden önce yıllarca ihmal edilmiş stratejik alanda Türkiye'nin gerçek potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için yoğun çaba içerisindeyiz.



SONDAJDA TARİHİ REKOR KIRILDI

Maden Tetkik Kurumu bizim dönemimizde 70 yılda yapılan sondajın iki buçuk katı iş ortaya çıkarıldı. 2.5 yılda 4.4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek tarihi rekor kırıldı.



Özellikle bilhassa ülkemizin en stratejik yer altı kaynaklarından bor madenine önem veriyoruz.



Açılışını yaptığımız bu tesis çabalarımızın son örneğini teşkil ediyor. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahibiz.



Bor yatakları lityum da içeriyor. ETİ Maden atıklardaki bor ve lityum alınarak lityum karbonat üretimi gerçekleştirildi. Halihazırda tamamını ithal ettiğimiz lityum ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılamış olacağız.



Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu buradan temin etmeyi planlıyoruz. Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayarlarda bu lityum kullanılacaktır. Ayrıca tesisten temiz su temin edilecek.



Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından uzun yıllar boyunca yeterince istifade edememesinin sebebi sabote edilmesidir. Ülkemizin potansiyelini harekete geçirerek hemen her çaba organize saldırıya uğramaktadır. Batılı ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yıllardır kullandığı teknolojiler söz konusu Türkiye olunca hemen çevre düşmanı olduğu öne sürüldü. Türkiye'nin ve 83 milyonun tamamının faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarla engellenmesine müsaade etmeyeceğiz.



Vakitli ve etkili bilgilendirme çalışmalarıyla marjinallerin insanlarımızın zihnini bulandırmasına izin vermeyeceğiz.