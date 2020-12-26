'Noel Baba' kabusu! Ülke alarma geçti...

Avrupa yılbaşı için hazırlıklarını koronavirüs gölgesinde sürdürüyor. Bu kapsamda Belçika'nın kuzeyindeki Mol kasabasında yaşlı bakımevinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik için getirilen 'Noel Baba' koronavirüslü çıkınca büyük kabus yaşandı. Olayın ardından 18 yaşlı bakımevi sakini ölürken, 157 kişi koronavirüse yakalandı. İşte son dakika haberinin detayları...



Ülkenin kuzeyindeki Mol kasabasında bir bakım evini aralık ayı başında Noel Baba kıyafetli bir kişinin ziyareti sonrası 121 bakımevi sakini ile 36 çalışanın hastalandığı bildirildi.



Mol kasabasının yetkilileri, ziyaretten sonra hastalanan kişilerden bugüne kadar 18'inin hayatını kaybettiğini belirtildi.Yetkililer, virüsün kaynağının tam olarak belirlenmesi için laboratuvar çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.



'ÇALIŞMALAR BAŞLADI, KAYNAK ARAŞTIRILIYOR'



Mol kasabasının Belediye Başkanı Wim Caeyers, 'Enfeksiyonların kaynağını belirlemek için yürütülen çalışmaların sonuçları henüz artaya çıkmadı. Şu anda kaynağın kim olduğunu bilmek mümkün değil.' dedi.



KİMSE MASKE TAKMAMIŞTI



Daha önce 'Noel Baba' olarak moral için yaşlıları ziyaret eden kişinin Corona virüs taşıdığı açıklanmıştı.



Belçika basınındaki haberlerde, yaşlı bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlunun Noel Baba kıyafetleri giyerek beraberindeki birkaç yakınıyla bakımevi sakinlerini ziyaret ederek moral vermek istediği, ziyaretten birkaç gün sonra Covid-19 vakalarının başladığı belirtilmişti.



Bakımevinde vakaların artması üzerine ortaya çıkan ziyaret gününe ait fotoğraflarda birçok kişinin maskesiz olduğu görülmüştü.



