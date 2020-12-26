USD (Alış - Satış) : 7,55 - 7,57 EURO (Alış - Satış) : 9,20 - 9,22

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘güvenin’ dediği başkan Kadir Aydar 300 milyon rüşvet aldı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ona güvenin” diyerek referans olduğu eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın müteahhitlerin imara aykırı projelerine ruhsat vererek 300 milyon lira rüşvet aldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, Başkan Aydar ve ekibinin ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları, özellikle rüşvetleri 3. Lig'de oynayan Ceyhan Belediyespor'a yardım adı altında aldıkları belirlendi.

Güncel / 26 Aralık 2020 Cumartesi 09:27
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘güvenin’ dediği başkan Kadir Aydar 300 milyon rüşvet aldı!

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde yaşanan rüşvet skandalında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimlerinde 'Ceyhanlılar Kadir Aydar'ı size emanet ediyorum, ben ona çok güveniyorum, siz de ona güvenin' diyerek tanıttığı ve yürütülen rüşvet soruştuması kapsamında tutuklanan CHP'li eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın imara aykırı 100'e yakın projeye ruhsat vererek yaklaşık 300 milyon lira rüşvet aldığı belirlendi.

AİDAT ALIR GİBİ

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, Başkan Aydar ve ekibinin ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları, özellikle rüşvetleri 3. Lig'de oynayan Ceyhan Belediyespor'a yardım adı altında aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, müteahhitlerin imara aykırı 100'e yakın projesine ruhsat vererek 300 milyon lira rüşvet aldığı kaydedildi. Şüphelilerin, projelerine ruhsat verecekleri müteahhitlerden 'Kreş yapılacak' diyerek her ay aidat alır gibi rüşvet aldığı, ödemeyi aksatanlara ise zabıta ekibini işyerine gönderip mühürleme işlemi yaptırdığı da tespit edildi. Eski Başkan Aydar ve ekibinin bu şekilde yaklaşık 300 milyon lira haksız kazanç elde ettiği gün yüzüne çıktı. Aynı zamanda kulübün sahibi olan belediyenin müteahhitlere yazdıkları makbuzların kayıtsız olduğu da tespit edildi.



RÜŞVET VERMEDİ BİNASI YIKILDI

Müteahhit Yusuf Doğan, belediyedeki rüşvet şebekesinin mağduru olduğunu belirterek, '2019'un son aylarında belediyeye davet edildim. Kulübe 5 bin lira yardım etmek zorunda olduğumu söylediler. Bin 500 lira verdim. Kalan ödeme gecikince işyerimize 15 bin lira ceza kestiler. Hatta başkanı aradım bana, 'Ben bu cezayı engelleyebilirdim ama sen bizim istediğimiz parayı vermedin, engellemiyorum' dedi. Biz de bu cezayı ödememek için mahkemeye başvurduk. Hukuksuz bir şekilde yıkım yaptılar. İmar müdürünün yanına gittim, 'Kalan yeri de yıkacağız' diyerek dalga geçti. 3 bin 500 lirayı ödemediğim için ofisimin sundurmasını iş makineleriyle birlikte yerle bir ettiler' dedi.

BelediyesporKemal Kılıçdaroğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement