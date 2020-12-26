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Hafter'den Türkiye'ye savaş tehdidi!

Libya’daki darbeci, birkaç ay önce milislerini darmadağın eden Türkiye’ye tehditler savurup “Türkleri Libya’dan çıkaracağız” derken Libyalı gazeteciler, “Hafter 2. SİHA filmini görmek istiyor” dedi.

Güncel / 26 Aralık 2020 Cumartesi 11:10
Hafter'den Türkiye'ye savaş tehdidi!

Libya'daki darbeci Hafter, Mısır istihbaratıyla yaptığı görüşmeler sonrası Türkiye'ye yönelik küstahça açıklamalar yaptı. Teröristlerin başı oyan Hafter, “Türk askerleri topraklarımızdan ayrılmadan barış ve özgürlük olmayacak. Düşmanın iki seçeneği var: Ya barışçıl bir şekilde ayrılmak ya da zorla kovulmak” ifadelerini kullandı.

Libya Savunma Bakanı Salah en-Nemruş, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in savaş hazırlığı çağrısının ardından, 4 Nisan 2019'un bir daha yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Libya el-Ahrar televizyonuna konuşan Nemruş, hükümete bağlı güçlerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde ilan edilen ateşkese bağlı kaldığını ancak Hafter'in bunu defalarca ihlal ettiğini kaydetti.

Libya ordusuna bağlı birliklerin, uygun zaman ve mekanda ateşkes ihlallerine karşılık vermek için Başbakan Fayiz es-Serrac'ın talimatını beklediğini belirten Nemruş, “4 Nisan 2019'un tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Savaş suçlularının siyasi çözümün bir parçası olamayacağını aktaran Nemruş, Hafter milislerinin, Terhune'de işlediği suçları örtbas eden hiçbir girişimi kabul etmeyeceklerini dile getirdi. Nemruş, siyasi çözüm sürecini desteklediklerini ve Libya'nın tek bir karış toprağından vazgeçmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Libyalı gazeteciler ise sosyal medyadan Hafter'in Türkiye'ye yönelik sözlerini “Hafter, 2. SİHA filmini görmek istiyor. Ancak bu defa filmin sonunu göremez” şeklinde değerlendirdi.

Libya

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