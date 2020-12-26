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Elazığ'da korkutan deprem!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından duyurulan son depremler verilerine göre, Sivrice'de meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerden hissedilirken 11 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Kavaktepe olarak duyururken derinliğini 5 km olarak açıkladı. Elazığ'da meydana gelen son dakika depremi bölgede paniğe neden oldu. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Sivrice'de gerçekleşen depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı kaydedildi.

Güncel / 26 Aralık 2020 Cumartesi 14:17
Elazığ'da korkutan deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyurulan son depremler verilerine göre, Elazığ'da 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14.09'da meydana gelen depremin merkez üssünün Sivrice ilçesi olduğunu duyururken 11 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Elazığ'da gerçekleşen deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE SON DAKİKA DUYURDU: ELAZIĞ'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi de Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında bilgi notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünün Kavaktepe ve derinliğinin ise 5 km olduğunu bildirdi.

Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmazken bölgede bir panik yaşandı.

SİVRİCE DEPREMİ SONRASI AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA!

AFAD'ın açıklamasında 'Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.' denildi.

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