Elazığ'da korkutan deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyurulan son depremler verilerine göre, Elazığ'da 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14.09'da meydana gelen depremin merkez üssünün Sivrice ilçesi olduğunu duyururken 11 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.



Elazığ'da gerçekleşen deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.



KANDİLLİ RASATHANESİ DE SON DAKİKA DUYURDU: ELAZIĞ'DA DEPREM!



Kandilli Rasathanesi de Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında bilgi notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünün Kavaktepe ve derinliğinin ise 5 km olduğunu bildirdi.



Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmazken bölgede bir panik yaşandı.



SİVRİCE DEPREMİ SONRASI AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA!



AFAD'ın açıklamasında 'Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.' denildi.

