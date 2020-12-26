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CHP'li Özkoç'un provokasyonu ortalığı karıştırdı! Meclis'te yumruklar havada uçuştu

TBMM Genel Kurulu dün kitle imha silahlarının yayılması ve finansmanının önlenmesine ilişkin düzenlemeyi ele alırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yine bir provokasyona imza attı. Özkoç, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı, hakaretler savurdu. AK Partili vekiller duruma tepki gösterince ortalık karıştı.

Siyaset / 26 Aralık 2020 Cumartesi 17:45
CHP'li Özkoç'un provokasyonu ortalığı karıştırdı! Meclis'te yumruklar havada uçuştu

CHP'nin her geçen gün artan saldırganlığı, çirkin, hakaret içeren açıklamaları Meclis'i birbirine kattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavga yumruklaşmaya kadar vardı.TBMM Genel Kurulu dün kitle imha silahlarının yayılması ve finansmanının önlenmesine ilişkin düzenlemeyi ele alırken CHP'liler her zaman olduğu gibi toplantıyı provoke etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin çirkin ve seviyesiz, hakaret içeren sözleri bardağı taşıran son damla oldu.

Tartışma sırasında AK Parti'li Alpay Özalan 'Hadi lan, Sen Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza laf ediyorsun, ayıp be, terbiyesiz' dedi.

AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten ise “Sizin otoriterlik dediğiniz şey bizim uyuşturucu ve insan kaçakçısına, bölücüye ve teröriste karşı şahin politikamızdır. Oh, oh çekmeye devam edeceğiz, siz de of, of çekin” dedi.
 
 
 

Ak PartiEngin ÖzkoçRecep Tayyip Erdoğan

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