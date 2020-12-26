Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılışı Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Şehir geçişi bölümünün uzunluğu 967 metreyi bulan bu yatırımının hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum.



Çevresi gecekondularla kuşatılmış, temel altyapı ihtiyaçlarının eksik bu şehre gerçek başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık. Geçmiş Ak Parti belediye başkanlarının emeğini bir kenara koymak mümkün değil. Tarımdan sanayiye kadar geniş bir alanda üretim merkezi vasfına sahip Ankara'yı kara, demir ve havayollarıyla tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik. Ankara-Niğde Otoyolu bunlardan biridir. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-İzmir bu yatırımlardan bazılarıdır.



Esenboğa'yı sıfırdan yapmışcasına yeniledik. Ankara'dan hangi istikamete doğru giderseniz gidin, bölünmüş yollarıyla yeşillendirilmiş çevresiyle hızlı ve konforlu seyahat imkanı sunduk.



Çok sayıda yol ve metro projesini şehrimize kazandırdık. Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı, insan hakları adına sapkınlık peşinde koşanlara rağmen Ankara'yı geliştirdik güzelleştirdik.



Buna rağmen kimi eksikler ve yanlışlar yok mudur? Elbette vardır. Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor. Kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlıkları görmezden gelenlerin ipliklerini pazara çıkarmakta kararlıyız. Bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz.



En büyük şerefin en büyük payenin en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma hizmet etme ülkemizin itibarını yükseltmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.



Biz Türkiye'yi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye projelerle donatırken birileri çıkıp 'Bunca yatırıma ne gerek var' diyordu. İstanbul'daki yeni havalimanımızı inşa ederken zeminden kuş göç güzergahına ilişkin yalanlarla ortalığı bulandırmaya başlıyorlardı. YSS inşaatını engellemek için atmadıkları takla kalmamıştı. Bir mahkeme kararını yanlış yorumlayıp 'Bu proje 4 kuleden ibarettir' diyenlerin zil takıp oynadığını unutmadık.



Yolların tünellerin viyadüklerin ne işe yaradığını öğrenmek isteyenler gitsinler kamyonculara sorsunlar. Kamyoncu lokantasına girsin, bu yollar geçmişte nasıldı şimdi nasıl diye sorup öğrensinler. Hastanelerin ne işe yaradığını gitsinler oradaki hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına sorsunlar.



Şimdi geçirdiğimiz kurak dönemleri bu barajlardaki sularla geride bırakıyoruz. Bu barajların ne işe yaradığını evinde musluğunu açtığında su akan vatandaşa, tarlasını sulayan çiftçimize sorsunlar.



Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza sevinemeyecek kadar bir sefil zihniyetten söz ediyoruz.



İki yıl sonra altın madenimizi çıkarttığımızı görecekler. Ülkemizin büyüklüğünden insanımızın azminden habersiz bu anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedefine ulaşacaktır.



Geçtiğimiz 18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin anlamını salgın döneminde daha iyi görüyoruz. Türkiye bu tarihi dönüşüme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomi olarak hazırlıklı olduğu bir dönemde yakalanmıştır.



Milletimizle birlikte her engeli aştık. Her zorluğun üstesinden geldik, her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır, hedefine doğru ilerlemektedir.



Biz tüm hesaplarımızı, yatırımlarımızı, projelerimizi buna göre yapıyoruz.



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