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2 bin 100 rakımda vatan nöbeti!

Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde görev alan hudut kartalları, yerli silahlarla donatılan 2 bin 100 rakımlı üs bölgesinde kuş uçurtmuyor.

Güncel / 26 Aralık 2020 Cumartesi 10:21
2 bin 100 rakımda vatan nöbeti!

Irak sınırında bulunan Tepeşin Tepe'de kurulan Şehit Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin Üs Bölgesi'nde görev yapan hudut kartalları, zorlu kış mevsimine rağmen terör örgütüyle mücadelesine 7 gün 24 saat devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütünce kullanılan Metina Kampı'ndan teröristlerin ülke topraklarına geçişlerinin engellenmesi için görev yapan Mehmetçik, huzur ve güven ortamının sağlanması için kış faaliyetlerini de kararlılıkla sürdürüyor.

2 BİN 100 RAKIMLI TEPEDE YERLİ VE MİLLİ İMKANLAR

Askerler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 2 bin 100 rakımlı üs bölgesinde teröristlere geçit vermiyor. 2017 yılında Çukurca'daki 2. Hudut Tugay Komutanlığı bünyesinde kurulan üs bölgesinde görev alan hudut kartalları, ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli silah ile teknolojiden faydalanarak bugüne kadar 4 teröristi etkisiz hale getirirken, birini de sağ olarak yakaladı.

Atak helikopterlerinin de destek verdiği başarılı operasyonlarla teröristlerin ülkeye geçişini engelleyen kahramanlar, bölge halkının da artık huzurla köylerinde yaşamlarını idame etmelerine büyük katkı sağlıyor.

'GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN'

Sınırın emin ellerde olduğunu belirten Mehmetçik, “Al bayrağın gölgesinde milletimizin emrindeyiz. Hudutların bekçileri olarak buradayız. Bizler hudut hattında görev yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatanımızın sınırları bizlere emanet, gözünüz arkada kalmasın.” mesajını verdi.










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