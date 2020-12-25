USD (Alış - Satış) : 7,55 - 7,57 EURO (Alış - Satış) : 9,20 - 9,22

Yabancı ajanslar son dakika olarak geçti: Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki!

ABD'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı Moderna'da, daha önce estetik ameliyat yaptırmış olanlarda yan etkiye rastlandı. Aşıyı olan kişilerde iltihaplanma gibi olaylar görüldü.

Dünya / 25 Aralık 2020 Cuma 15:43
Yabancı ajanslar son dakika olarak geçti: Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki!

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), önce Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşıya, ardından da Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.

Aşılar birer birer anlaşma yapılan ülkelere gönderilerek uygulanmaya başlarken, olası yan etkileri de sık sık gündeme geliyor. Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere'de, iki sağlık çalışanında alerjik reaksiyonlar meydana gelmiş, uzmanlar ilk aşamada alerji geçmişi olanların aşı yaptırmamasını istemişti.

Yan etki görüldü
Bir yan etki haberi de bu kez Moderna'nın aşısından geldi. New York Post'un haberine göre FDA Danışma Komitesi, aşının kozmetik yüz dolgusu gibi estetik müdahale yaptırmış kişilerde yan etki yaptığını duyurdu. Klinik deneylerde ortaya çıkan yan etkiler, dolgu yapılan bölgede iltihaplanma ve şişlik olarak gözlemlendi.

Söz konusu etkinin bağışıklık sisteminin verdiği bir tepki olduğunu belirten Dr. Shirley Chi, 'Aşı yapıldığında bağışıklık sistemi daha hızlı çalışmaya başlar. Bu süreçte bağışıklık sistemi vücutta doğal yollardan oluşmamış dolgu gibi maddelere karşı iltihaplanma gibi tepkiler verebilir' dedi.

Kaliforniyalı dermatoloji uzmanı Dr. Shirley Chi, 'Aşı yaptırdığınızda iltihaplanmaya neden olan bağışıklık sisteminiz hızlanır, zaten aşıdan böyle bir etki göstermesi beklenir' dedi. Dr. Chi, yan etki görülen gönüllülerden birine aşıdan 6 ay önce yanak dolgusu, diğerine ise dudak dolgusu yapıldığını ifade ederken, hastaların steroid ve anti-histamin tedavisiyle sağlıklarına kavuştuklarını vurguladı.

İngiltere

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement