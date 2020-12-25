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Türkiye bombaları peş peşe patlatıyor! TB2 Bayraktar'dan sonra şimdi de o

Türk savunma sanayisinin özgün insansız hava aracı Anka, ilk uçuşunun 10'uncu yılında ihracat başarısına ulaştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bugüne kadar güvenlik güçlerine 25 Anka teslim etti ve 75 bin operasyonel uçuş saatine ulaştı.

Güncel / 25 Aralık 2020 Cuma 15:37
Türkiye bombaları peş peşe patlatıyor! TB2 Bayraktar'dan sonra şimdi de o

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı Anka, montajı ve üretimi tamamlanarak 16 Temmuz 2010'da hangardan çıkarıldı ve motoru çalıştırıldı.

30 Aralık 2010'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Anka, geçen sürede kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemi olma hedefiyle sürekli geliştirildi.

Gelişim sürecindeki en önemli aşamalardan biri uydudan kontrol yeteneği kazandırılması oldu. Orta irtifa uzun havada kalışlı İHA sistemi Anka, uydu yeteneğine sahip Türkiye'nin İHA'sı olarak kullanıma sunuldu.

Uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen Anka-S, sınır güvenliği ve terörle mücadele harekatlarında etkin olarak kullanılıyor.

TUSAŞ, Anka'nın ilk uçuşunun 10'uncu yılında Anka-S platformunu Tunus'a satarak ilk ihracat başarısını da yakaladı. Şirket, Anka'nın başka ülkelere satışı için girişimlerini sürdürüyor.

Yerli motora da kavuştu

TUSAŞ bugüne kadar güvenlik güçlerine 25 Anka teslim etti ve 75 bin operasyonel uçuş saatine ulaştı. Anka, bulundurduğu yüksek teknoloji faydalı yükleriyle tüm hava keşifleri, hedef tespit/tanımlama ve istihbarat misyonlarında kullanılabiliyor.

Yoğun karıştırmanın olduğu zorlu muharebe koşullarında kendisini kanıtlayan Anka, yangın ve deprem gibi doğal afet durumlarında da çalışmalara destek verdi.

Anka'nın gelişim sürecindeki bir diğer aşama ise yerli motor entegrasyonu oldu. PD-170 ile yerli motora kavuşan Anka, yeni motoruyla başarılı uçuşlar gerçekleştirdi.



Aksungur'un yolunu açtı

TUSAŞ, ayrıca Anka platformunu kullanarak 17 ay gibi kısa sürede yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Aksungur'u geliştirdi.

Havada 49 saat kalarak uçuş rekoruna imza atan Aksungur, istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için hazır hale getirildi.

Tunus

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