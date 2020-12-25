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Meclis'ten flaş karar! Cezaevleri...!!!

Meclis, son günlerde tartışma konusu olan cezaevlerinde detaylı arama yapılmasını mercek altına aldı. TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Sincan ve Afyonkarahisar cezaevlerinde incelemelerde bulunacak. Komisyon Başkanı Yurdunuseven detaylı aramanın şartlarını anlattı: “Kimsenin göremeyeceği bir odada ve aynı cinsten görevli tarafından arama yapılmakta”

Güncel / 25 Aralık 2020 Cuma 18:53
Meclis'ten flaş karar! Cezaevleri...!!!

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu dün toplanarak konuyu masaya yatırdı. Komisyon Başkanı İbrahim Yurdunuseven, detaylı arama üst başlığında yer alan "çıplak arama" ile ilgili uygulamanın kanuna göre nasıl yapıldığı ve bu uygulamanın yurt dışındaki örneklerini paylaştı. Ceza infaz kurumlarındaki aramaların ilgili kanun gereği gerçekleştirildiğini ifade eden Yurdunuseven, "Sıfatı ne olursa olsun, herkes kuruma girişte duyarlı kapıdan geçmek zorundadır. Şüphe halinde kuruma girmekte ısrarcı olan kişilere elle fiziki arama yapılmaktadır. Kuruma giren hükümlü ve tutuklular için de bu uygulama söz konusudur. Kişi makul ve kuvvetli şüphe uyandırması halinde detaylı arama uygulaması yapılmaktadır. Detaylı arama tutuklu ya da hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde aynı cinsten görevli tarafından kimsenin göremeyeceği bir odada gerçekleştirilmektedir" dedi.

BEDENE DOKUNULMAMASI İÇİN ÖZEN GÖSTERİLİR

Yurdunuseven, detaylı arama sırasında önce bedenin üst kısmındaki giysilerin çıkarıldığını, alt kısımdaki giysilerin, üst kısımdaki giysilerin giyilmesinin ardından çıkarıldığını söyledi. Bu işlemler sırasında ilgili kişiye tek kullanımlık önlüklerin verildiğini belirten Yurdunuseven, "Detaylı arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir. Öncelikle tutuklu ve hükümlüden yasaklı ya da tehlikeli maddenin kendisi tarafından çıkarılıp teslim edilmesi istenir. Aksi halde beden çukurlarının aranması gereken hallerde detaylı aramayı cezaevi tabibi gerçekleştirmektedir. Burada amaç, hükümlü tutukluların can, emniyet ve sağlıklarının korunmasıdır" diye konuştu.

BİZDEKİ UYGULAMA İTALYA ÖRNEĞİ

Yurdunuseven, detaylı arama konusunda bazı ülkelerin uygulamalarını anlattı. Hollanda'da, cezaevi güvenliğinin sağlanması için her türlü girişte hükümlü ve tutuklunun üstünün arandığını vurgulayan Yurdunuseven, "ABD örneğinde de benzer arama uygulaması yapılmaktadır. Ama bizdeki uygulamada aynı cinsten görevli memur tarafından arama yapılırken, ABD'de hükümlü ya da tutuklunun detaylı aranması aynı cinsiyetten olmayan bir memur tarafından da yapılabilmektedir. Bizdeki uygulama örneği İtalya örneğinde de görülmektedir" dedi. Komisyon üyesi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da dışarıdan bakıldığında çıplak aramanın onur kırıcı görüldüğünü, ancak mahkumun kendisinin ya da koğuştaki insanların sağlığının korunmasına dönük bir amaç güdüldüğünde uygulamaya karşı durmanın çok doğru olmayacağını dile getirdi. Komisyon Başkanı Yurdunuseven, komisyonun yerinde inceleme yapmasını teklif etti. Bunun üzerine komisyon, önümüzdeki günlerde Sincan Ceza İnfaz Kurumuna, ardından da Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumu'na bir ziyaret gerçekleştirmeyi kararlaştırdı.

Ak PartiHollandaMilletvekiliİtalya

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