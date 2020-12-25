iPhone Ekran Değişimi Ne Kadar Sürer?

Ancak kimi zaman bu yöntemler işe yaramıyor. Akıllı telefon modellerinin en hassas olan yeri ekranıdır ve bir darbe durumunda da ilk olarak ekranlar zarar görüyor. İşte bu durumda iPhone x ekran değişimi yapılması gerekebiliyor. iPhone x kullanıcıları ekran değişimi konusunda pek çok farklı detayı merak ediyor.



Öncelikle ekran değişimi süresinin farklılık gösterebildiğini belirtmek gerekir. Olabildiğince güvenilir ve hızlı hizmet sunan bir teknik servisin tercih edilmesi durumunda kısa zamanda ekran değişimi tamamlanır ve telefon kullanıcıya teslim edilir. Ancak bu noktada hızlı servisten daha önemli detayların olduğunu unutmamak gerekiyor. Örneğin orijinal ekranların kullanılmasına dikkat edilmelidir.



Piyasada iPhone telefonların ekran değişimlerinin yapılabildiği çok sayıda farklı yer bulunabilir. Elbette bunların tamamının kaliteli yedek parçalar kullandığından söz edilemez. İşte bu nedenle iPhone sahipleri tercihini CPR Teknik Servis yönünde kullanıyor. Nedeni ise bu teknik servisin Türkiye'de Apple ile anlaşması olan tek servis olmasıdır. Dolayısıyla orijinal sertifikalı yedek parçaları kullanıyor ve kullanılan parçaların da belirli bir garanti süresi bulunuyor.



Son derece hızlı bir hizmet sunuyor olmaları da yüz güldüren özellikler arasında yer alıyor. Bu teknik servisin ekran değişiminin yanı sıra iPhone modelleri için batarya değişimi hizmeti de sunduğunu bilmeyenler için aktaralım. Sadece telefonun ekranının zarar görmesi durumunda değil, bataryasının kullanım süresinin dolması gibi zamanlarda da rahatlıkla batarya değişimi yapılabiliyor. Bu sayede telefonu ilk günkü batarya performansı ile birlikte kullanmaya devam etmek mümkün olabiliyor.



Bu arada ekran değişiminde hangi unsurların önem taşıdığı ya da bu önemli çalışmanın hangi aşamalarla gerçekleştiği gibi çeşitli soruların yanıtlarını öğrenmek için cprteknik.com adresine tıklanabilir. Bu sitede merak edilen her türlü sorunun yanıtı mevcut ve aynı zamanda ekran değişimi fiyatlarına dair bilgilere de kolaylıkla ulaşılabilir. Kullandığınız telefon modelinin ekranının dokunmatiği ile ilgili sorunları ve çözümlerine dair bilgileri de bu sitede bulabilirsiniz. Akıllı telefonları riske atmamak için siz de ekran değişimi ya da batarya değişimi gibi konularda güvenilir adreslere yönelin.



--Advertorial--



