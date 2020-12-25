İmamoğlu perişan etti! İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler

Daha önce de Haliç'i ve Küçükçekmece gölünü adeta ölüme terk eden CHP'li İBB şimdi de Sultanbeyli göletini ölüme terk etti.



AK Parti'nin İstanbul'daki kalelerinden Sultanbeyli'ye Kadir Topbaş döneminde kazandırılan Gölet Tesisleri'nde yaşanan balık ölümleri bölgede ikamet eden vatandaşların büyük tepkisini çekti.







'BU MUDUR İBB'Yİ YÖNETMEK, BU MUDUR HİZMET'



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulunan Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcılarından Faruk Lafçı, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye sert sözlerle yüklendi.



Önceki gün ilçede CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğünde yürütülen asgari ücret faaliyetine göndermede bulunan Lafçı, 'İlçemize gelip asgari ücret edebiyatı yapan CHP'li yöneticiler ve etrafındakiler öncelikle AK Partimiz tarafından sizlere 2019'da dört dörtlük bir şekilde teslim edilen İBB Sultanbeyli Gölet Tesisleri'nin içler acısı acınacak haline bir baksın. Bu mudur İBB'yi ve kurumlarını yönetmek, bu mudur hizmet, bu mudur canlılara saygı?' ifadelerini kullandı.







CHP İLÇE BAŞKANI ÖNCEKİ YÖNETİMİ SORUMLU TUTTU Lafçı'nın ardından bir açıklama da CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Hayati Bozkaya'dan geldi.



Bozkaya, göletin 7 yıldır temizlenmediğini belirterek balık ölümlerinden Ekrem İmamoğlu'ndan önceki yönetimi sorumlu tuttu.