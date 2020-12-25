İmamoğlu'nun medya girişimi başarısız oldu!

CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamu sermayesi ile kanal kurup HDP propagandası yapma isteği suya düştü. Kanalın ortaklarından iş adamı Cavit Çağlar kanalda yapılan HDP propagandasından rahatsız oldu ve ortaklıktan ayrıldı. Bunun üzerine Olay TV kapandı.



CAVİT ÇAĞLAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Eski bakanlardan Bursalı iş adamı Cavit Çağlar'ın ortağı olduğu Olay TV, bu akşam saat 20.00 itibari ile yayın hayatına son verdi. 30 Kasım'da izleyicileriyle buluşan Olay TV'nin ortaklarından Cavit Çağlar, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada kanalın kapanmasını iş ortağı ile aralarında yaşadığı yayın politikasından kaynaklandığını ifade etti. Merkez sağda siyaset yaptığını hatırlatan işadamı Çağlar, kanalın yayın politikasının HDP yayınlarına ağırlık vermesinden duyduğu rahatsızlığı ortağı ile paylaştığını ancak ortak bir noktada buluşamadıklarını kaydetti. Olay TV'nin kapanmasından dolayı çok üzgün olduğunu yineleyen Çağlar, yolları ayrılan çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı:



“Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine "yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım" dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. Bu iş bana ders oldu.



Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim. NTV'yi kuran benim.



Bursa'da Olay Gazetesi'ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV'nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."



İMAMOĞLU'NUN PROJESİ SUYA DÜŞTÜ!



Kanalın kapanmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun medya üzerinden HDP propagandası yapma girişimi de suya düşmüş oldu. İmamoğlu'nun kanal için kamu kaynağı kullandığı iddia edilmişti.