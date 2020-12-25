USD (Alış - Satış) : 7,62 - 7,63 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,31

Hollanda basınında Ankara rezaleti!

Ankara'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar, karla kaplanan ara yollarda güçlükle ilerledi. Özellikle buz pistine dönen ve rampa olan yollarda birçok araç kayarak yoldan çıktı. Karda kayan araçlar birbirine girdi. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve belediye vatandaşın isyanına sebep oldu. Hollanda basınında da araçların yollarda kayma görüntüleri gündem oldu.

Dünya / 25 Aralık 2020 Cuma 10:23
Hollanda basınında Ankara rezaleti!

Ankara'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar, karla kaplanan ara yollarda güçlükle ilerledi. Özellikle buz pistine dönen ve rampa olan yollarda birçok araç kayarak yoldan çıktı. Karda kayan araçlar birbirine girdi.



Bazı araçlar yol kenarlarındaki direklere çarptı. Rampa aşağıya döne döne ilerleyen araçlardakiler ve çevredekiler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, karda kayan bir aracı elleriyle tutarak durdurmaya çalıştı. Bir belediye otobüsü de kayarak yoldan çıktı. Sincan ilçesinde sabahın erken saatlerinde de çok sayıda araç yolda kaldı. Öğleye doğru kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte ulaşım rahatladı.



Vatandaşın zor anları CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yetersizliğini gözler önüne serdi,. Vatandaş bu kadarcık karda bile yetersiz kalan Yavaş'a ve belediyeye isyan etti.

Sosyal medyada buz pistine dönen yollar ve kayan arabalar gündem olurken Hollanda basını da yaşanan bu olayı haber yaptı.


Mansur YavaşHollanda

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement