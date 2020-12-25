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Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kocaeli için kentsel dönüşüm mesajı verdi. Kurum "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü diyoruz. Her yıl 300 bin konut, 5 yılda 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konutu dönüştürerek, ülkemizi, şehirlerimizi depreme hazır hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak, canla başla çalışıyoruz." dedi. Kurum, "Bugün Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizle İzmit tarihinin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi için dev bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncel / 25 Aralık 2020 Cuma 18:41
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kocaeli'de, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Kurum, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü diyoruz. Her yıl 300 bin konut, 5 yılda 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konutu dönüştürerek, ülkemizi, şehirlerimizi depreme hazır hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak, canla başla çalışıyoruz." mesajını verdi.

KONUT PROJELERİ

Murat Kurum "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle Çayırova'da, Darıca'da, Gebze'de, Körfez'de, Derince'de, İzmit'te ve Kartepe'de yeni rezerv konutlar inşa edeceğiz. İlk etapta 500 konutu İzmit'te, 500 konutumuzu da Körfez'de hızlıca yapacağız. Kocaeli'mizde, toplamda yeni 2 bin 500 deprem dönüşüm konutu üreteceğiz." dedi.

"DEV BİR ADIM ATIYORUZ"

Bakan Kurum "Bugün Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizle İzmit tarihinin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi için dev bir adım atıyoruz. İçinde her türlü sosyal donatıyı barındıran projemizi inşallah şubat ayı içerisinde tamamlayarak ihale işlemlerine başlayacağız." şeklinde konuştu.

Körfez

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