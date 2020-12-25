Bakan Koca'dan çok önemli açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ciddi bir korona virüs vaka düşüşü yaşandığını belirtti. Bakan Koca "Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika paylaşımı geldi. Bakan Koca, İstanbul'daki verilerin olumlu şekilde seyrettiğini aktardı.
Koca, "İstanbul İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı." dedi.