Bakan Koca'dan çok önemli açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ciddi bir korona virüs vaka düşüşü yaşandığını belirtti. Bakan Koca "Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı." dedi.