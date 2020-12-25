Ankara'da şehir kitlendi!

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.



Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.







Kentin birçok noktasında kayganlaşan yollar nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.



CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki kar yağışı sebebiyle bazı noktalarda sıkıntılar yaşadığını belirterek, mağdur ettiği vatandaşlardan özür diledi.

