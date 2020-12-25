ABD'de Noel sabahı şiddetli patlama!

Metro Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisinden yerel medyaya yapılan açıklamada, şehir merkezine park edilmiş bir aracın yerel saatle 06.30 civarında patlaması sonucu çevredeki binaların zarar gördüğü belirtildi.



Patlama sonrası çıkan yangının alevleri ve yükselen siyah dumanları uzak mesafeden görülürken, itfaiye ekiplerinin olay yerinde yangını kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi. Polis, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı patlamaya ilişkin şimdilik herhangi bir şüpheli durumun görünmediğini ancak incelemelerin devam ettiğini aktardı.



POLİS: KASITLI BİR SALDIRI



Polis sözcüsü Don Aaron, sabah 06:30 sularında camları kıran ve binalara zarar veren patlamanın "kasıtlı bir saldırı" olduğuna inandığını söyledi.



3 YARALI HASTANAYE KALDIRILDI



Aron ayrıca, hafif yaralı üç kişinin tedavi için bölge hastanelerine götürüldüğünü söyledi.