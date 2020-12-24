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Korona böyle mi bitecek?

Esenyurt'ta durdurulan bir minibüse 25 fazla yolcu aldığı için ceza kesilirken, polis tarafından araçtan indirilen yolcular tekrar minibüse bindi.

Yaşam / 24 Aralık 2020 Perşembe 13:37
Korona böyle mi bitecek?

Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeye rağmen minibüsler, fazladan yolcu almaya devam ediyor.

Esenyurt'ta trafik polisi tarafından yapılan denetimlerde, ayakta fazladan 25 yolcusu olan bir minibüs durduruldu.

Ekipler, ayakta bulunan yolculara uyarılarda bulunarak başka bir minibüse geçmelerini söyledi.

SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Aracın sürücüsüne, yayınlanan genelgeye aykırı hareket ettiği için cezai işlem uygulandı. İşlemin ardından minibüsün seferine devam etmesi söylendi.

İNDİRİLDİKLERİ MİNİBÜSE TEKRAR BİNDİLER

Ekipler tarafından minibüsten indirilen yolcular, yapılan uyarılara rağmen minibüse tekrar geri bindi. Aynı minibüse binen yolcular, 'Neden geri bindiniz?' sorusuna ise 'Başka minibüs yok. Size soruyorum başka minibüs var mı?' diyerek cevap verdi.

Ekiplerin ikinci uyarılarının ardından ayaktaki yolcular başka bir minibüse geçti. Öte yandan, başka bir minibüse de fazladan yolcu aldığı için cezai işlem uygulandı.

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