USD (Alış - Satış) : 7,63 - 7,65 EURO (Alış - Satış) : 9,30 - 9,32

İBB'nin 'taksi' teklifine ret

CHP'li İBB'nin İstanbul’da taksiye dönüşmek isteyen 1000 minibüs ve dolmuş için hazırladığı teklif, reddedildi.

Güncel / 23 Aralık 2020 Çarşamba 16:23
İBB'nin 'taksi' teklifine ret

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) İstanbul'da taksiye dönüşmek isteyen 1000 minibüs ve dolmuş için hazırladığı teklifin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında reddedildiği bildirildi.

İBB'nin UKOME toplantısı Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Toplantının mühim gündem maddelerinden biri de minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi oldu.

Teklifin oylanması öncesinde tartışmalar yaşandığı, teklifin reddedildiği belirtildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, teklifin hukuksuz olduğunu ve taksiciler olarak reddettiklerini, minibüs esnaf temsilcileri ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebi ile çok mağduriyet yaşadıklarını, teklifin bunun giderilmesi için olumlu bir adım olacağını söyledi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'İ DEĞERLER İLE ALAY EDENLERE KARŞI TUTUMUMUZ NASIL OLMALI?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement