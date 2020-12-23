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Fahrettin Altun Can Dündar'ın iadesini istedi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT TIR'ları davasında 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari Can Dündar ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Altun, Dündar'ın devlet sırlarını ifşa etmesinin gazetecilik olmadığına vurgu yaptı, "Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz." dedi.

Güncel / 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:14
Fahrettin Altun Can Dündar'ın iadesini istedi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT TIR'ları davasında 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari Can Dündar'ın iadesini istediklerini söyledi. Altun, Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında, Dündar'ın devlet sırlarını ifşa etmesinin gazetecilik faaliyeti olmadığını da belirtti.

Altun'un konuya ilişkin yaptığı paylaşımdaki ifadeleri şöyle:

Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz.

CAN DÜNDAR KİTABINDA İTİRAF ETMİŞTİ

MİT TIR'ları görüntülerini yayınlayarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'gizli kalması gereken devlet sırlarını ifşa etmek' ile yargılanan Can Dündar 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dündar, kitabında cezaevine gireceğini bildiğini söylerken, yaptığının suç olduğunu da kabul etti.

Dündar, avukatlarının kendisini uyardığını, bile bile görüntüleri yayınladığını söyledi. Dündar, görüntüleri temin ettiği kişinin sorulması durumunda MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ismini vererek iftira atacağını, avukatlarının uyarması sonrası bu yönde ifade vermediğini de söyledi.

İŞTE O İTİRAFLAR:

Can Dündar kitabında görüntülerin gazetede yayımlanmasıyla ilgili süreçte neler yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Cumhuriyet'in avukat kadrosu, yılların deneyimiyle gazeteci dilinden anlardı. Riskleri söyler kararı yazı işlerine bırakırlardı. Yine öyle yaptılar (avukat) Akın toplantıyı açarken net konuştu: 'Devlet sırrını ifşa ağır ceza gerektiren bir suçtur. Tutuklama kaçınılmaz. Ben şahsen yayımlanmasına karşı değilim ama bu riskleri söylemekle yükümlüyüm. Bunu bilip düşünün' (dedi.) Savunma ekibimizin deneyimli avukatı Bülent Utku'ya döndüm. "Risk büyük Can, bence kullanmayın" dedi. Haber Koordinatörümüz Murat Sabuncu 7 Haziran seçimlerine bir hafta kala Cumhuriyet'e ve bana dokunamayacakları kanısındaydı…"

Can Dündar görüntüleri kendisine "solcu bir milletvekili arkadaşının" getirdiğini yazmasına rağmen gözaltına alındıktan sonra savcıya "Hakan Fidan'dan aldım" demeyi planladığını da yazıyor. "Haberin kaynağını soracaklardı, Söylememe hakkımız vardı. Ama belki kaynağın 'cemaat' olmadığını söylemek işe yarardı. Benim daha iyi bir fikrim vardı. Çok üstüme gelirlerse "Görüntülerin bana flash disk içinde postalandığını söyleyip, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın göndermiş olabileceğinden şüphelendiğimi itiraf edecektim." Dündar bu fikrini avukatları tasvip etmediği için savcıya bu yönde ifade vermemiş.

MilletvekiliCan Dündar

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