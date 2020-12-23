Bakan Soylu'dan minik Eymen'e anlamlı hediye!

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Osmaniye Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince, Eymen ve ailesine Soylu'nun hediyesi muhabbet kuşu kafesiyle birlikte teslim edildi.



Eymen'in, Bakan Soylu'dan istediği muhabbet kuşunu aileye teslim eden polis ekipleri, küçük Eymen'in paylaşımı nedeniyle Soylu'nun duygulandığını ve hayvan sevgisinden dolayı Eymen'i kutladığını belirttiler.



Küçük Eymen ve ailesi de Bakan Soylu'ya teşekkürlerini iletti.



Paylaşımda, "Duyarlılığı ve hayvan sevgisi ile örnek olan Eymen'in özel isteğini, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla Osmaniye Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğimiz yerine getirdi. Artık ona arkadaşlık edecek minik bir dostu var." ifadelerine yer verildi