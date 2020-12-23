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Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor

2021'de devreye girecek EGEDES sistemi ile araçların geçerli egzoz emisyon ölçümü olup olmadığını kontrol edilecek. Emisyon ölçüm yapmayanlara çevre kanunu kapsamında 895 lira ceza kesilecek.

Güncel / 23 Aralık 2020 Çarşamba 14:22
Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, motorlu taşıtlar, hava kirliliğine neden olan en büyük etkenler arasında yer alıyor. Bugün trafiğe çıkan ve her gün fazlalaşan araçlar hesaba katıldığında trafik kaynaklı kirliliğin önemi daha da artıyor.

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, trafikte seyreden otomobiller, ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir, diğer motorlu taşıtlar ise ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir kez olmak üzere ölçüm istasyonlarında periyodik egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi tutuluyor.

Ölçüm yaptırmayana ceza

Cihaz yoldan geçen araçların otomatik olarak plakasını kaydediyor. Kaydedilen bilgiler tablete aktarılıyor. Sistemde aracın egzoz muayeneli olup olmadığı tespit ediliyor.

ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit ise konuya dair şunları aktardı:

'Yapmış olduğumuz denetimler sırasında, EGEDES sisteminde cihaz üzerindeki plaka tanıma sistemi aracın plakasını okuyor. Bakanlığımızla internet üzerinden bağlantıya geçip, aracın geçerli egzoz emisyon ölçümü olup olmadığını kontrol ediyor ve birkaç saniye içerisinde araç görüntüsüyle kaydedip sisteme raporluyor. Bu şekilde trafiği aksatmadan çok daha fazla sayıda egzoz emisyon denetimi gerçekleştirmiş oluyoruz.

Çevre mevzuatının kapsamının genişliği, denetlenmesi gereken tesisin fazla olması ve egzoz emisyon ölçümü yaptırma yükümlülüğü bulunan yaklaşık 18.5 milyon araç olduğunu dikkate aldığımızda, bu denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için bu işlemlerin dijital ortamda yapıldığı, sürekli raporlandığı ve kaydedildiği bir sisteme geçilme gereği duyuldu. Bu sistemi şu anda aktif olarak kullanıyoruz.

İşte cezası
2020 yılı için egzoz emisyon ölçüm bedeli 80 lira. Ancak bu emisyon ölçümünün yapılmaması taktirde çevre kanunu kapsamında uygulanacak idari yaptırım kararı bin 895 lira. 2020 yılında yapılan denetimlerde egzoz ile ilgili 6 milyon lira ceza uygulandı.'

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