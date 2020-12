AK Partili Öznur Çalık Kılıçdaroğlu’nun yalanını böyle yüzüne vurdu!

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit polis ailelerine yönelik açıkladığı bilgilerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, “Şehit polislerimizin varsa eşine, çocuklarına, annesine ve babasına yani ailesine kamu görevindeki emsalinden az olmamak üzere aylık bağlıyoruz ve şuanda bu aylık tutar en az 6 bin 150 TL'dir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun “şehit polis babasına 121 TL aylık bağlandı” ifadesi kesinlikle yalandır. Hem milletimizden, hem şehit yakınlarımızdan ve hem de benden özür dilemelidir” dedi.



Milletvekili Çalık, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Çalık, “Malum olduğu üzere yoğun bir ülke ve dünya gündemimiz var. Mecliste, sahada, Malatya'mızda ve Ankara'da pandemi ile birlikte çok yoğun mesailer içerisinde çalışıyoruz. Ancak gün geçmiyor ki yine ve yeniden klasik bir CHP yalanı ve Kemal Kılıçdaroğlu iftirasıyla karşılaşmayalım. İşte bugün de yine bir iftiraya ve yalana karşı durmak, milletimizi doğru bilgilendirmek için sizlerle bir aradayız. Esasen iddia sahibi iddiasını ispatla yükümlüdür. Ancak ana muhalefet lideri ispatlamak şöyle dursun önüne gelen her bilgi notunu incelemeden, irdelemeden “ya tutarsa” diyerek ortaya atmaya alışık olduğu için doğruyu söylemekte bugün yine bir kez daha bizlere düşmektedir” dedi.



Çalık, “Konumuz 7 Aralık 2020 tarihinde bütçe görüşmelerimiz esnasında gerçekleşen bir diyaloga dayanmaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu Meclis tutanaklarına da yansıdığı gibi aynen aktarıyorum; “terör saldırısında şehit olan bir polisin babasına 121 lira 96 kuruş aylık bağlandı” diyerek büyük bir yalana ve skandala daha imza attı. Tabi yıllarca sosyal politikalar çalışmış, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ve sosyal devlet anlayışını inşa eden AK Parti'nin mensubu bir milletvekili olarak “yanlış rakam veriyorsunuz” diyerek hemen itiraz ettim ve kendisini uyardım. Sayın Kılıçdaroğlu, bana hitaben; bizim, şehit bir polisimizin babasına, 121 lira 96 kuruş aylık bağladığımızı söyledi ve makbuzunu göstereceğini ekledi. Gösterdiği makbuz, şehit polisin babasına bağlanan aylık makbuz asla değildir. Şimdi hani şu meşhur hikâye var ya; “yahu bunun neresini düzelteyim; Hz. Davut değil Hz. İbrahim; kız değil erkek; Ayşe değil İsmail; Azrail değil Cebrail; keçi değil, koç' Yani neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalan bir “Kılıçdaroğlu Yalanı” ile daha baş başayız. Ancak ne acıdır ki; Türkçede doğru söylemeyene “yalancı” CHP'de ise maalesef “genel başkan” diyorlar. Tabi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hızını alamadı. Dünkü CHP Grup Toplantısında da yine şahsımı hedef alan açıklamalar yaptı. Ben de hem kendisini hem de milletimizi doğru bilgilendirmek için açıklamamı şimdi sizlerin aracılığıyla gayet sarih bir biçimde paylaşacağım. Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay anlattı, Soylu Bakanımız anlattı ama maalesef Kılıçdaroğlu hala anlamamış. Sayın Kılıçdaroğlu daha rahat anlasın diye çocuğa anlatır gibi tek tek anlatacağım” diye konuştu.



'Gündem değiştirmek için şehitleri kullanıyorlar'



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu aziz şehitleri yalan malzemesi yapmaya kalkmasından dolayı milletten ve şehit ailelerinden özür dilemeye davet eden Çalık, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz siyaset üstüdür yerleri de başımızın üstüdür. Dolayısıyla şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmamızı sorgulamak kimsenin haddi değildir. Taciz ve tecavüz vakalarıyla çalkalanan skandalların partisi CHP'nin gündemini değiştirmek için şehitlerimizin kullanılmasına asla müsaade etmedik ettirmeyiz. Peki, işin doğrusu ne? Biz; terörle mücadele kapsamında şehit olan polislerimizin yakınlarına; Nakdi tazminat veriyoruz. Şehit yakınlarımızın ikisini kamuda istihdam ediyoruz ve birçok alanda da desteğimizi veriyoruz. Şehitlerimizin varsa eşine, çocuklarına, annesine ve babasına yani ailesine kamu görevindeki emsalinden az olmamak üzere aylık bağlıyoruz ve şuanda bu aylık tutar en az 6.150 TL'dir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun “şehit polis babasına 121 TL aylık bağlandı” ifadesi kesinlikle yalandır. Bu da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen evraktır. Hem “SSK'yı batıran müdür olarak tarihe geçen” hem de “hesap uzmanı” olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'na ben de işte bu evrakı gönderebilirim. İsterse kendisi de SGK'dan alabilir” ifadelerini kullandı.



Tutanakları işaret etti



TBMM tutanaklarına bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkça yalan söylediğinin görüleceğini belirten Milletvekili Çalık, “Yalan kötüdür. Bu yalan, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz üzerinden söyleniyorsa daha kötüdür. Bu yalan, eğer meclis kürsüsünden bir genel başkan tarafından söyleniyorsa çok daha kötüdür. Hele de bu yalan, kurnazlıkla örtbas edilmeye çalışılıyorsa çok çok daha kötüdür. Sayın Kılıçdaroğlu 7 Aralık'taki konuşmasında, “şehit polis babası” demesine rağmen dünkü grup toplantısında bir kez daha çark etti. Bizzat Meclis'te “şehit olan bir polisin babasına 121 lira 96 kuruş aylık bağlandı” dedi. Herkes TBMM tutanağına bakabilir. Dünkü grup toplantısında ise 7 Aralıktaki konuşmasının tutanağını okurken kendi konuşmasının başını yani polis ifadesini kesti. TBMM'nin resmi tutanakları işte elimizde. Kılıçdaroğlu'nun çark'ı ortada. İşte gelin görün ki yalanların ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Sayın Kılıçdaroğlu, mecliste “şehit polis babası” demişti. Sonra çark etti, terör mağduru olan sivil bir evladımızdan bahsetti. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu, acil olarak çıkıp “ben polis demiştim ama yanlış söylemişim, yanılmışım” demelidir. Hem milletimizden, hem şehit yakınlarımızdan hem de benden özür dilemelidir” dedi.



'Şehitlerimizi ağzına alacak son kişidir'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla terör mağduru sivil aileler için de yasal düzenlemeler yapıldığını belirten Çalık, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve partisinin yalandan, iftiradan, taciz ve tecavüz gibi skandallardan fırsat buldukça yapmaları gereken şey ise bolca “sosyal devlet dersi” çalışmaktır. Bu dersi AK Parti olarak biz kendilerine vermeye hazırız. Zira Türkiye tarihinde AK Parti iktidara gelene kadar terör saldırılarında hayatını kaybetmiş hiçbir sivilin yakını hiçbir haktan faydalanamazdı. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çok büyük yasal düzenlemeler yaptık. 2004 yılında tarihte ilk kez terör mağduru sivillerin yakınlarına nakdi tazminat, 2012 yılında kamuda istihdam hakkı ve 2013'te de aylık bağlanması sağlanmıştır. Bu aylık da 1.467 TL'dir. Bu da SGK'dan gelen bilgiler. Yani özetle; şehit polislerimizin ailesine 6.150 TL'den daha az aylık asla bağlanmıyor. Terör mağduru sivillerin ailesine de 1.467 TL aylık bağlanıyor. İşte hesap bu kadar net biçimde ortadayken Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmaktır. Ama biz yaptırmayız. Hele de Kılıçdaroğlu, şehitlerimizi ağzına alacak en son kişilerden biridir” şeklinde konuştu.



Şehit katilleriyle iş birliği yapıyorlar



Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yaparak tüm şehitlerin kemiklerini sızlattığını ifade eden Öznur Çalık, “Daha açık ifade edeyim ne şehitlerimiz, ne şehit yakınlarımız, ne de gazilerimiz Kılıçdaroğlu'nun umurunda değildir. Eğer birazcık umurunda olsaydı CHP'nin şehitlerimizin katili terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile kol kola girmesine müsaade etmez ve CHP'yi HDP'lileştirmezdi. Bugün CHP; PKK'nın, DHKP-C'nin, FETÖ'nün ve Türkiye düşmanı tüm merkezlerin son umudu ve son kalesi haline gelmiştir. Kılıçdaroğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu illa bir şeylerin hesabını sormak istiyorsa gitsin, işbirlikçisi HDP'ye dağa kaçırılan çocukların hesabını sorsun. İlla hesap soracaksa, 40 yıldır terörle mücadele için harcamak zorunda kaldığımız 500 milyar doların hesabını sorsun. Eren'in hesabını sorsun, Yasin'in hesabını sorsun. Necmettin Öğretmenin, Aybike Öğretmenin hesabını sorsun. Muhammed Fatih Safitürk kaymakamımızın hesabını sorsun. İlla hesap soracaksa üzerinden siyaset yapmak istediği ve gündeme getirdiği 19 yaşındaki tıp öğrencisi Berkay'ımızın canının hesabını PKK'ya sorsun ve onun siyasi uzantısı HDP'ye sorsun. Biz soruyoruz, sormaya devam edeceğiz” dedi.



AK Parti'nin her daim şehitlerin emanetlerine sahip çıkan bir parti olduğunu ifade eden Öznur Çalık, “Bütün terör örgütlerinin başına ateş olup yağmaya ve her birini cehennem azabıyla yakmaya devam edeceğiz. Biz bugüne kadar şehitlerimizi şehit yakınlarını ve gazilerimizi siyasete asla alet etmedik. Etmeye çalışanlara da asla müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. AK Parti olarak şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar nasıl sahip çıktıysak, bundan sonra da aynı sevgi, hürmet, muhabbet ve bağlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz, son olarak ben anneyim ve 2 evladım var. Allah hiç kimseye evlat acısı vermesin. Kılıçdaroğlu'nun sataşma arzusuyla gündeme getirdiği şehit polislerimizin ve terör mağduru evlatlarımızın ailelerinin acısı benim acımdır, bizim acımızdır. Acılı annelerimizin, babalarımızın yürek acılarını en derinden yaşarken onların siyasete gündem olmasından dolayı üzüntülüyüm. Rabbim bizlere sabr-ı cemil nasip eylesin. Şehitlerimizi bizlere şefaatçi eylesin. Bu vesileyle; bir kez daha aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve milletimize, selamlarımı hürmetlerimi sunuyorum” diye konuştu.