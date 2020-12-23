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ABD'de koronavirüs rakamları korkuttu!

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 935 artarak 330 bin 841'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 10 milyon 948 bini geçerken ülke genelinde 238 milyon 395 binden fazla test yapıldı.

Dünya / 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:34
ABD'de koronavirüs rakamları korkuttu!

ABD'de son 24 saatin rakamları ürküttü. Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 935 artarak 330 bin 841'e ulaştı.

VAKA SAYISI 18 MİLYON 687 BİN 330'A YÜKSELDİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometers'a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 202 bin 135 artışla 18 milyon 687 bin 330'a yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 935 artarak 330 bin 841'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 10 milyon 948 bini geçerken ülke genelinde 238 milyon 395 binden fazla test yapıldı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 966 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 635 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 223 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında ise 36 bin 735 ile ABD'de New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 106 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 320 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

HindistanBrezilya

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