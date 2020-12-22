Zuhal Topal’la Sofrada programında böcek skandalı!

Fox Tv'de yayınlanan 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının ekrana gelen 500'üncü bölümünde akıl almaz bir skandala imza atıldı.







Ekip, yayın öncesi pandemi kurallarına gösterdikleri özeni ballandıra ballandıra anlattı ama yarışma programının çekildiği evde, yemek sunulurken tabağın altından böcek geçiyordu. Evet yanlış duymadınız, bir böcek, ana yemek servis tabağının altındaki runner'ın içinden çıkmış, gezinmiş ve yayında olduğunu anlar gibi yerine geri dönmüştü.







İşin ilginç yanı ekip, bant çekimi olan programdaki akıl almaz bu rezaleti hiç fark etmeden yayına vermişti. Programı, dijital kanallarda ya da Fox TV'nin internet sitesinde izleyebilirsiniz.





